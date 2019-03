Los supervivientes del Tarajal acusan a la Guardia Civil de maltrato

Los supervivientes de la tragedia de la playa del Tarajal han denunciado que la Guardia Civil nunca les ayudó, ni dentro ni fuera del agua, e incluso hablan de golpes cuando intentaban agarrarse a las rocas. Aseguran que utilizaron gases lacrimógenos. Sus testimonios los ha recogido la ONG 'Caminando Fronteras', que ha elaborado un informe demoledor sobre lo que ocurrió aquella mañana.

Uno de los relatos más duros es el que acabó en la muerte de Sanda, una de las 15 víctimas del Tarajal. Intentó pedir ayuda, pero solo recibió golpes. "Sanda pidió socorro, tiró su mano hacia la roca pero el Guardia Civil le pegó y le envió de nuevo al agua", cuenta el informe de Caminando Fronteras.

No es el único testimonio que denuncia falta de auxilio. En los relatos de los 28 inmigrantes se asegura que la Guardia Civil usó además gases lacrimógenos. "De golpe vi un humo que se elevaba por encima del agua, era el gas lacrimógeno que lanzaban, eso ahogaba a las personas", reza la ONG.

Denuncian la violencia con la que actuaban, disparando a dar, dentro y fuera del agua, incluso hacia territorio marroquí. "El maltrato siguió estando ya en la costa", asegura Helena Maleno, de 'Caminando Fronteras'. El informe recopila partes médicos que acreditan graves lesiones: "Les enseñaba la herida y les decía que no me devolvieran, les suplicaba. Me resistía y entonces noté un fuerte golpe de la bota contra mi pecho". Sangrando, cuenta que le hicieron pasar a Marruecos y allí recibió 10 puntos.

El informe presenta además fotos de las heridas que aseguran haber sufrido el 6 de febrero. "He subido a las rocas y me he agarrado a la valla metálica. Mi chaleco se ha pinchado y no podía ir al agua. Los españoles pegaban, pegaban a través de la valla", cuenta uno de los supervivientes.

Y de los supuestos efectos de las pelotas de goma: "En las rocas había un guardia que pone el arma sobre mi cabeza y me dice que vuelva. Dispara y vuelve a tirar dos veces de nuevo. Hay un momento que pierdo el conocimiento, no puedo avanzar".

La Guardia Civil no ha querido valorar este informe. Remiten, igual que Interior, a la rueda de prensa posterior al consejo de Ministros y a la comparecencia del secretario de Estado en el Congreso.