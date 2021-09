Loterías y Apuestas del Estado pone en juego este viernes 24 de septiembre uno de sus botes especiales: el del Big Friday de Euromillones. Un jugador acertante de los cinco números y dos estrellas puede llegar a ganar hasta 130 millones de euros. Como todos los viernes, el sorteo de Euromillones se celebra a las 21:30 horas en París. Puedes seguir en directo los resultados en laSexta.com y en la página oficial de Loterías y Apuestas del Estado en diferido a partir de las 22:00 horas.

El sorteo del 'gran viernes' de Euromillones se rige de la misma manera que los demás, con la diferencia de que ofrece un gran bote garantizado. La mecánica de este juego de azar consiste en acertar combinaciones de cinco cifras del 1 al 50, y otras dos llamadas 'estrellas' del 1 al 12. Además, en España cada apuesta genera un código único que da acceso a otro sorteo llamado 'El Millón', que otorga un millón de euros entre los participantes con boletos validados en territorio español.

Normativa del Big Friday de Euromillones

El sorteo de Euromillones reparte cada martes y viernes todas las semanas a premios millonarios con una participación de 2,5 euros, siendo el bote mínimo siempre de 17 millones de euros.

Las reglas de Euromillones establecen que los botes se irán acumulando hasta alcanzar un límite, que en la actualidad se encuentra en los 220 millones de euros. Si no se reparte en la primera ocasión, la cantidad se mantiene en otros tres sorteos. A la quinta oportunidad, si no hay ningún acertante de primera categoría, el bote se reparte en la siguiente categoría con acertantes. El máximo absoluto que no se puede superar según el reglamento es de 250 millones.

Agraciados con el Big Friday en 2021

A lo largo del año se realizan varios sorteos especiales de Euromillones. En el 2021 se han celebrado dos: uno el 5 de febrero y otro el 4 de junio. En el primero, el bote no se repartió ese día, por lo que se fue acumulando hasta que un jugador suizo ganó el sorteo de Euromillones del 27 de febrero. Para esta fecha el bote había acumulado 210 millones de euros, cifra récord hasta la actualidad. El segundo Big Friday del año, el 4 de junio, lo ganó un jugador británico, haciéndose con más de 111 millones de libras.