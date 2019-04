Su exmarido intentó asesinarla tres veces y ahora vive atemorizada por las amenazas: "Cuando salga te mato"

Inés pasó 29 años de matrimonio en un túnel, las discusiones empezaban sin motivos. Quiso matarla tres veces: ahogándola en la bañera, con pastillas y partiéndoles la cabeza. Nunca lo denunció. "Sabía que lo metían un día en la cárcel y al otro estábamos muertas", explica.

Fue una de sus dos hijas quien, con Inés en el hospital, llamó a la Policía. "'¿Mama que vas a hacer?', me decía. Yo le contestaba, 'nada Irene que nos mata'. Mi hija me dijo que no podía consentir más esto y verme muerta sin poder hacer nada, ya te vi muerta más de una vez", explica Inés.

A su ex marido le cayeron 17 años de cárcel. Lleva seis en prisión y este viernes disfrutará de su primer permiso. "'Cuando salga te mato y sabes que lo hago' y yo a día de hoy se que lo hace", explica.

El agresor tenía que salir ya el pasado fin de semana pero Inés y sus hijas exigieron que lo hiciera con pulsera. Inés tendrá un dispositivo pero las chicas no: "Me veo con la misma impotencia que tenía antes".

Inés ha escrito un libro con su drama. Lo envía a todas las autoridades con competencias en violencia de género. Ninguna le ha respondido.