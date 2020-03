Mar, una madre de Azuqueca de Henares, en Madrid, ha denunciado a guardería a la que llevaba a su bebé de 10 meses después de que el niño sufriera el pasado octubre quemaduras de segundo grado producidas, según los responsables del centro, por un biberón hirviendo.

Según ha relatado en 'Espejo Público', ella recibió una llamada de la guardería en la que le informaban de que su hijo estaba en urgencias. "Recibo una llamada el 8 de octubre diciéndome que el niño estaba en urgencias, de allí fue al hospital de Guadalajara, y después, a La Paz de Madrid, a la unidad de quemados", señala Mar.

Ella denuncia que desde el colegio infantil le ofrecieron dos versiones diferentes. En un primer momento le explicaron que "la cuidadora tenía en los brazos al niño. Tenía un biberón en el brazo y que el niño pegó un manotazo". "Eso no cuadraba por ningún sitio", denuncia.

Más tarde le ofrecieron otra versión de los hechos distinta: "Me dijeron que el niño fue gateando, se subió a una mesa y tiró el biberón. Que el niño era muy travieso".

"Con un biberón no se hacen esas quemaduras y no entiendo que un biberón a esas temperaturas esté junto a mi niño", ha señalado, denunciando que el centro no se ha molestado ni siquiera en ver a su hijo. Además señala que la guardería tiene más de 80 quejas relacionadas con la alimentación de los menores y por problemas de salud de los niños.

"Me amenazaron diciéndome que tenían buenos abogados y que a ver qué me pensaba yo", ha zanjado.