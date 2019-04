Investigan la muerte de su bebé: los médicos no dieron explicaciones y la autopsia revela una muerte violenta accidental

La mujer de Mario dio a luz a su bebé en el Hospital 12 de Octubre de Madrid. El parto fue complicado y aunque el bebé nació respirando los médicos le comunicaron a Mario que el bebe había fallecido. Dice que no les dieron ninguna explicación: "Me dijeron que no sabían lo que había pasado, que el niño había entrado en parada cardiorrespiratoria".

Asegura que fue en la propia unidad de neonatos donde les dijeron que debería denunciar porque parecía haber una negligencia médica. El informe de la autopsia del forense del juzgado dice que la muerte fue accidental: "Se trata de una muerte violenta de etiología médico forense accidental. Causa de la muerte: Hemorragia intra-craneal".

Ahora un juez investiga la muerte del bebé. El abogado de la familia dice que ya ha llamado a declarar al equipo médico que participo en el parto y que no han dado explicaciones convincentes. "No se han usado fórceps, ni palas, ni ventosas, se ha extraído sin ningún problema, el niño respirando y luego resulta que a la hora ha fallecido", señala Carlos Sardinero, abogado. Mario y su mujer esperan que la justicia les dé una explicación sobre por qué murió su hijo.