Emotivo gesto el que vivió la trabajadora de un supermercado tras atender a uno de sus clientes. El hombre hizo una compra valorada en casi 300 euros para entregarle todos los productos a una mujer que pedía a las puertas de las instalaciones.

Según ha explicado la trabajadora del centro, le cobró "261 euros y le dio toda la compra a la chica que hay en la puerta pidiendo". Un gesto que, recoge en la publicación, no ha vivido en "los 17 años" que lleva "trabajando" en este sector.

Junto al mensaje publicado en Facebook se adjunta la imagen de un ticket bastante largo, valorado en 261,21 euros. Entre la factura se pueden apreciar productos como patatas, tomates, pepinos, botellas de aceite, langostinos, productos de limpieza, comida elaborada y piezas de carne, entre otros.

Un gesto inolvidable para la cajera que lo atendió, que ha llegado a calificar a su cliente de "ángel". "Solo quiero darte las gracias porque ayer me quedé petrificada y no pude, ya que la emoción no me dejaba ni hablar. Tu cara no se me olvidará y si vuelvo a verte, te daré las gracias personalmente por ser un ser maravilloso", reza la misiva de Facebook.

Según esta trabajadora, los hechos tuvieron lugar en el Lidl de Montequinto, en Sevilla, el pasado 11 de febrero.

La publicación cuenta con muchos 'me gusta' y comentarios de internautas que alaban el gesto de este desconocido cliente.