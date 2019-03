Ser padre adoptivo en Huelva, tarea casi imposible por la falta de un funcionario

Hace cuatro años Inmaculada y su marido iniciaron un proceso de adopción en Huelva. Un año después ha quedado totalmente paralizado porque la Junta de Andalucía se queda sin el psicólogo que debe firmar el certificado de idoneidad.

“El psicólogo pidió un traslado a otro sitio, se lo concedieron y no han mandado a nadie en su lugar. Desde el mes de abril de 2012 ese servicio esta sin cubrir y ninguna familia de Huelva puede adoptar”, explica disgustada Inmaculada Urrita, afectada.

Un intenso periplo de idas y venidas a la delegación de bienestar social, reclamaciones, conversaciones con el Defensor del Pueblo y recogida de firmas en ‘chage.org’. Para que cuanto antes se cubra la plaza de psicólogo, algo indispensable para dar los certificados de idoneidad a los padres adoptivos.

“Me siento frustrada, con ganas de tirar la toalla. Pero pienso que me quedan dos años como mucho para seguir intentándolo y que me van a poner impedimentos por la edad y me quedo sin la ilusión de mi vida que es ser madre”, cuenta Inmaculada.

Esta otra pareja de Huelva también ha sufrido retraso en su proceso de adopción ante la falta del psicólogo. Ahora la Junta de Andalucía acaba de autorizar la ocupación de la plaza. “Es algo que aún no han confirmado con una fecha fija ni con la cara del psicólogo. Es algo que se ha dicho pero hasta que no lo veamos no nos lo creemos”, cuenta Ignacio Márquez, afectado. El primer paso administrativo ya está dado. Ahora falta que se agilicen los trámites y que pronto estas familias puedan cumplir su sueño.