Los accidentes en tractor se han disparado. En el primer semestre del año han muerto 44 personas, el doble que en 2019. Las organizaciones agrarias consideran que este incremento se debe a la crisis de rentabilidad en el campo y a la falta de un relevo generacional.

Oscar Moret cree que hay “falta de incorporación de gente joven en el mundo rural” y que hay una situación de precariedad de las explotaciones en aras de la rentabilidad. “Eso sin duda hace que el campo rural esté envejecido”, agrega.

Matías sigue utilizando el mismo tractor con el que tuvo un accidente hace más una década. Nos cuenta que iba gradeando y que se le cayó el embrague, partiéndose ocho costillas. Hoy, con 76 años, maneja su vieja máquina por necesidad.

España cuenta con un parque oficial de 965.000 tractores, de los cuales uno de cada tres supera los 20 años. Más de 5.000 superan los 40 años, los cuales no se pueden vender, pero sí heredar. El vuelco del tractor supone la causa principal de los accidentes en el campo.

El 99% de estas muertes podrían evitarse con la instalación de un arco de protección y el uso del cinturón de seguridad. Hablamos con Vicente, que acaba de renovar su viejo tractor, pero ha tenido que desembolsar 50.000 euros.

“A partir de los 40 años ya no te pasan la ITV ni te lo aseguran, por eso me decidí a comprar”, confiesa. Pero no todos los agricultores pueden permitirse gastar ese dinero pese al riesgo que supone seguir trabajando con sus viejos trastos.