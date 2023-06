La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha recibido un aluvión de quejas -récord de participación- en la consulta que lanzó sobre el seguro de asistencia sanitaria. Los facultativos denuncian servicios y retribuciones precarios. Ignacio Castro Landín, médico y gerente de Policlinica Castro, explica que los baremos con las compañías privadas llevan sin actualizarse desde hace 33 años, y afirma que "cuando algún compañero se plantea una negociación para aumentarlos baremos, muchos son expulsados del cuadro".

Una situación que contrasta con el incremento de las pólizas que afirman se aplica a los pacientes. En ese sentido, Santiago Saavedra, radiólogo, cree que las compañías "tienen un pacto de no agresión, no compiten entre ellas y hacen lo que les da la gana": "Te dicen estos son lentejas, si quieres las coges y si no las dejas".

Tras el récord de quejas recibidas, la CNMC investiga la concentración en el sector. Ileana Izverniceanu, directora de Comunicación y relaciones institucionales de la OCU, explica que, de confirmarse la falta de competencia, significa que "hay menos opciones para los consumidores y en cualquier sector no es nada positivo".

El número de aseguradoras médicas cada vez es menor y las tres grandes compañías se reparten el 55% del negocio. El sector y su facturación continúan creciendo. El año pasado los ingresos superaron los 10.000 millones de euros y las personas con seguro privado ya superan los 12 millones.

A ellos también les perjudican las condiciones que ofrecen los seguros privados. Castro denuncia "represalias por pedir pruebas y orientar a los pacientes a ciertos centros de tratamientos que están asociados". A ello se suma la presión de atender a más gente en menos tiempo. Una situación, similar a la de la sanidad pública, y que cada vez más pacientes ya notan.

Desde UNESPA aseguran que "reciben favorablemente la apertura por parte de la CNMC de una consulta pública en torno al seguro de asistencia médica". Creen que es una "oportunidad" para describir cómo se desarrolla la actividad.