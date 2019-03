Sancionan a un conductor de autobús por no recoger a un menor con parálisis cerebral

EL MENOR VOLVÍA DE UNA PISCINA DE GETAFE

La empresa de autobuses 'Avanza' ha abierto un expediente disciplinario contra un conductor de un autobús de Getafe por negarse a recoger a un niño con parálisis cerebral. El conductor dijo a los cuidadores del niño que no desplegaba la rampa porque el menor iba en un carrito y no en silla de ruedas. La madre de Alejandro, de nueve años, dice que no es la primera vez que les pasa.