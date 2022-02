Como ocurre cada año, el 14 de febrero se celebra el día de San Valentín. Al igual que otros acontecimientos, este también tiene su propia fecha en el calendario. Aunque al principio iba dirigido especialmente a aquellas personas que se encontraban en pareja, esta idea se ha ido debilitando cada vez más y ahora es la excusa perfecta para festejar cualquier tipo de amor. Es decir, ya sea entre familiares, amigos o incluso entre compañeros de trabajo.

Esta tradición de origen occidental ha terminado calando en España. Por lo tanto, salir a la calle y encontrarte con escaparates decorados, puestos repletos de flores, calles adornadas o ofertas exclusivas con el objetivo de captar clientes en este día es lo más típico. No obstante, hay quienes prefieren evitar el consumo masivo y las estrategias de marketing obviando los objetos materiales y deciden regalar detalles que realmente lleguen al corazón. Por ejemplo, una buena opción sería sorprender a tus seres queridos a través de mensajes emotivos.

Teniendo en cuenta que no siempre es sencillo encontrar la idea perfecta para expresar lo que sientes o directamente no encuentras ningún hueco libre para escribir un texto o sientes que no se te da bien escribir, hemos seleccionado una serie de frases cortas y originales para que puedas enviar por Whatsapp.

Frases de autores literarios y personajes célebres

"El tiempo es demasiado lento para los que esperan, demasiado rápido para los que temen, demasiado largo para los que lamentan, demasiado corto para los que celebran. Pero para los que aman, el tiempo es la eternidad". William Shakespeare.

"Hay siempre un poco de locura en el amor. Mas también hay siempre un poco de razón en la locura". Friedrich Nietzsche.

"Reírse con otro es el mayor síntoma de amor". Carmen Martín Gaite.

"Quizá solo se trate de encontrar a quien te sigue mirando cuando tú cierras los ojos". Elvira Sastre.

"El alma que hablar puede con los ojos, también puede besar con la mirada". Gustavo Adolfo Bécquer.

Recordar es fácil para el que tiene memoria. Olvidarse es difícil para quien tiene corazón. Gabriel García Márquez.

Frases de cantantes

"Ya hace algunos siglos que he empezado a sospechar que he caído sin quererlo en tu gravedad". Love of Lesbian.

"Te juro que es verte la cara y mi alma se enciende; sacas al sol las pestañas y el mundo florece". Alejandro Sanz.

"Regálame tu risa, enséñame a soñar. Con solo una caricia me pierdo en este mar". Pablo Alborán.

"Quizá no fue coincidencia encontrarme contigo". Carlos Baute.

"Este adiós no maquilla un hasta luego, este nunca no esconde un ojalá, esta ceniza no juega con fuego, este ciego no mira para atrás". Joaquín Sabina.

"Escapando una noche de un bostezo de sol, me pediste que te diera un beso" La oreja de Van Gogh.

"Quiero decirte que te amo porque es mi única verdad". Laura Pausini.

"Si quieres las estrellas, vuelco el cielo. No hay sueños imposibles ni tan lejos". Rosana.

"Te sigo queriendo, por tu sencillez, por tu timidez, por tu alma blanca. Por tu buen amor, por tu gran valor, porque sé que nunca me darás las espalda". Malú.

Frases graciosas

"Deberías llamarte Google porque tienes todo lo que busco".

"¿Crees en el amor a primera vista o vuelvo a pasar?"

"Contigo me siento como la flamenca del Whatsapp"

"Te quiero como quieren los patos: Patolavida"

"¿Eres un pokémon? Porque me atrapaste el corazón"

Frases románticas en películas

"Tengo miedo de salir de esta habitación y no volver a sentir en mi vida lo que siento estando contigo". Dirty Dancing (1987).

"Prefiero vivir una vida mortal a tu lado, que enfrentarme a todas las edades de este mundo sola". El señor de los anillos (2001).

"He venido aquí sin expectativas, sólo para declarar, ahora que tengo la libertad de hacerlo, que mi corazón es y siempre será tuyo" Sentido y sensibilidad (1995).

"Creo que los lugares en que he estado y las fotos que he hecho durante mi vida me han estado conduciendo hacia ti". Los puentes de Madison (1995).

"Dicen que cuando conoces al amor de tu vida, el tiempo se para... y es verdad. Lo que no dicen es que, cuando vuelve a ponerse en marcha, se mueve aún más rápidamente para recuperar el tiempo perdido". Big Fish (2003).

"Lo más grande que te puede suceder es que ames y seas correspondido", Moulin Rouge (2001).

"Dile que la quieres. Yo nunca se lo dije lo suficiente a tu madre; tendría que habérselo dicho cada día porque era perfecta cada día. Las películas no se acaban hasta que sale la palabra ‘fin’". Love Actually (2003).