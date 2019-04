En los audios se escucha cómo desde el centro de control de Adif solicitan a los maquinistas que circulen despacio y también cómo localizan el cuerpo de la menor fallecida. La autopsia dice que Lucía Vivar murió atropellada por un tren y fue precisamente un maquinista quien localizó el cuerpo de la pequeña.

'He visto una cosa y voy a ir a reconocerla. Estoy parado en el 158 - 800. He visto un bulto y voy a mirarlo'

Los audios de las conversaciones con el centro de control de Adif así lo desvelan. Uno de los maquinistas fue quien dio la voz de alarma: "He visto una cosa y voy a ir a reconocerla. Estoy parado en el 158 - 800. He visto un bulto y voy a mirarlo".

Sus sospechas iniciales se confirmaron al ir a comprobar ese "bulto" al que se refería en sus conversaciones con el centro de control: era el cuerpo de Lucía Vivar, que yacía junto a las vías tras varias horas desaparecida.

Los padres de la pequeña aseguran que el servicio de trenes no se interrumpió y Juan Cano, periodista del Diario SUR, apunta incluso que la familia "está barajando algún tipo de indemnización porque no entiende cómo no se interrumpió el servicio ferroviario".

Los audios entre los responsables de tráfico y de seguridad de Adif confirman cómo el primer tren de la mañana salió puntual desde Málaga, sólo unas horas después de la desaparición de Lucía.

5:35 horas:

- Centro de Protección y Seguridad: "Si usted no tiene inconveniente, como a las 6:03 horas sale uno (tren) de Málalga, pues que para entonces, lógicamente, estén todos fuera de la zona de la vía..."

- Centro de Tráfico: "Sí, sí. De acuerdo"

Tienen miedo de atropellar a las personas que buscan a la niña, pero nadie sospecha que la menor podría estar dormida sobre las vías del tren:

​6:20 horas:

- Centro de Protección y Seguridad: "Nos comunica la patrulla que la Guardia Civil ha empezado a actuar con los perros y vamos (...) pegaditos a las vías, a ver si localizan a la niña".

- Centro de Tráfico: "Bueno, entonces le ordenaremos ahí marcha a la vista (muy despacio con capacidad de frenado) a todos los trenes".

La Fiscalía podría cerrar el caso porque no ve indicios de asesinato; sin embargo, la familia sospecha que un cúmulo de errores por parte de los responsables provocaron la muerte de Lucía Vivar.

6:32 horas:

- Centro Protección y Seguridad: "Circulará con marcha a la vista al paso por la estación de Pizarra por posibles personas próximas a la vía. Por lo visto, está la Policía y mucha gente buscando a una persona desparecida".

- Maquinista: "Vale, pues paso despacito".

- Centro de Protección y Seguridad​: "Despacito, por si acaso".