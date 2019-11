El padre de la niña brutalmente agredida en el instituto de secundario Alvar Núñez de Jerez de la Frontera ha revelado las palabras que tuvo el jefe de estudios con la niña tras el puñetazo de un un compañero.

"Sabes como es él, ¿para qué le dices nada?", fueron las palabras, que según el padre, Javier Barba, tuvo el docente con la menor a la que le partieron la nariz por defender a una compañera que estaba siendo acosada por el agresor.

"Sufrió una agresión que bajo nuestro punto de vista se podría haber evitado si el centro hubiese tomado desde hace tiempo las medidas que se tenían que tomar", ha denunciado, asegurando que el jefe de estudios no reaccionó al iniciarse el conflicto que desembocó en el puñetazo: "Los niños fueron al jefe de estudios y los volvió a mandar otra vez a clase".

"Blanca es una niña fuerte, está regular, es algo inconcebible, ningún niño puede pensar que le va a pasar eso. Está muy decepcionada con el centro, lo que más me duele es que mi hija me dice que no quiere volver al centro", apunta.

Javier explica que "el centro no ha hecho absolutamente nada" y pide explicaciones para saber "por qué el instituto no ha iniciado el protocolo el minuto uno": "No queremos criminalizar al chico, queremos que los centros pierdan los miedos a iniciar los protocolos".

El menor le partió la nariz de un puñetazo con escayola

Todo sucedió el pasado lunes cuando el agresor, un niño que el padre de la víctima describe como "agresivo y problemático" dio un puñetazo en la cara a la menor.

El brutal golpe propinado con un brazo escayolado le provocó la rotura y el desvió del tabique nasal. La niña se encuentra a la espera de una posible operación.

El agresor, según apunta el padre, se estaba peleando con otro niño y estaba amenazando a otra niña cuando una profesora se interpuso para separarles. En ese momento el jefe de estudios "los mandó de nuevo a todos a clase".

Ya en el aula, el niño amenazó y zarandeó de los pelos a la niña diciéndole que le iba a "partir la cara". En ese momento se interpuso la hija del denunciante, a quién golpeó con dureza: "Vale, pues te rompo la cara a ti".