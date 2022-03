La exalcaldesa de Madrid, que afirma que le alucina que la gente siga hablando de "medias naranjas": "Yo lo odio, siempre insisto en que todos somos naranjas únicas, no medias". "La cantidad de insultos que muchas mujeres reciben al decir 'no' y que 'esto se ha acabado' porque no tienen más interés en continuar", afirma indignada Manuela Carmena, que insiste en que "las cosas empieza y acaban y ya está".

Además, Manuela Carmena afirma que mucha gente concibe las relaciones amorosas como algo "absolutamente perverso". En el vídeo principal de esta noticia puedes ver cómo analiza el acoso que sufrió Nevenka Fernández del entonces alcalde de Ponferrada, Ismael Álvarez.