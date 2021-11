Ni siquiera ha podido recuperar su foto de bodas. Casi nueve meses después de haber sido desahuciada por error, Rosario no ha vuelto a ver ninguna de sus pertenencias y recuerdos que se llevaron. A sus 97 años, ahora está en el hospital, según denuncia su hijo, afectada por lo ocurrido.

Su caso fue un cúmulo de despropósitos. Primero, se equivocaron de piso y, aunque debían desahuciar el ático, se fueron al sobreático. Pero, además, le vaciaron la casa. Sin embargo, la familia denuncia que lo hicieron de forma selectiva, llevándose solo los objetos de valor.

Así, mientras la vajilla de diario se mantuvo intacta, sí desapareció toda la cubertería cara que Rosario guardaba en el salón. De la despensa, aunque no les interesaron los paquetes de legumbres y especias, sí se llevaron la cafetera del estante superior.

Además, le vaciaron los cajones y percheros; los muebles más viejos se quedaron en el piso, pero se llevaron la televisión, el microondas, la lavadora, las camas y los colchones, incluso una garrafa de aceite y un bote con monedas. La familia calcula que, en total, se llevaron unos 23.000 euros en objetos.

Sin embargo, en el juzgado les dejaron un documento que asegura que en el piso no había ningún bien reseñable. Después de casi nueve meses, lo cierto es que aún no les han devuelto nada y este jueves, la declaración del cerrajero y el representante de la propiedad ante la jueza de instrucción no les han dado muchas esperanzas.

"Según lo que manifestaron ayer, no se pueden recuperar los bienes porque fueron abandonados en la vía pública o en un punto verde y no hay posibilidad de recuperar absolutamente nada", señala el abogado de Rosario, Jesús Rodríguez.

Una explicación a la que Emiliano Caballero, hijo de la afectada, no da ninguna credibilidad: "No hay nadie, ni un bebé, que se pueda creer que estas cosas han desaparecido o las dejaron en la vía pública", sostiene. A su juicio, "de esto que se llevaron, ellos han sacado un dinero o se lo han repartido entre los colegas que estuvieron allí".