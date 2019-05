Retiran el récord Guinness a una enfermera por no competir en la maratón de Londres con vestido

Una enfermera del Royal London Hospital se apuntó a la competición de Londres con un objetivo: romper el récord Mundial Guinness de la mujer más rápida en correr el maratón con el uniforme de enfermera.

La mujer cruzó la línea de meta en 3 horas 8 minutos y 22 segundos, superando el récord establecido en 2015 por Sarah Dudgeon por 32 segundos.

Sin embargo, el libro Guinness ha anulado el récord de esta enfermera británica porque, en lugar de falda y cofia, llevaba su uniforme profesional con pantalón.

"Me dijeron que tenía que llevar un vestido blanco o azul, un delantal y una cofia o no contaría como un registro. No quería ponerme eso, así que opté por usar mi uniforme real", dijo la mujer en un mensaje de Instagram.

Usuarios de Twitter de todo el mundo se solidarizan en las redes y defienden que así es como visten hoy en día.