Retiran 11.000 kilos de medusas que han invadido las playas de la costa de Málaga y de Granada

Muchos bañistas se han encontrado con una imagen espeluznante durante este fin de semana en las playas de Málaga y de Granada, miles de medusas concentradas en la misma zona. Son tantas que, incluso los servicios de limpieza llevan tres días saliendo a navegar para retirarlas.

Los ayuntamientos de la zona piden ayuda. "Lo que está claro es que municipalmente el trabajo es inabordable porque las dimensiones del problema son muy grandes", asegura Cristina Fernández Pinto, concejala de playa del Ayuntamiento de Nerja.

Aunque esta plaga esté remitiendo, temen que vuelva a repetirse, se han registrado más de 150 incidencias en las playas. De hecho, los socorristas no han parado ni un segundo. Por eso, su recomendación directamente es evitar el baño, "a no ser que se use un traje de neopreno o una crema protectora para las medusas", afirma uno de ellos.

Según los expertos, estos fenómenos se deben a dos factores: las fuertes lluvias y rachas de viento de los últimos días han arrastrado a las medusas. También sostienen que la perdida de depredadores naturales, como la tortuga marina está contribuyendo a la proliferación de estas plagas.