Rescatan a un niño que se había quedado atrapado en una máquina expendedora de peluches

Un niño quedó atrapado dentro de una máquina expendedora de peluches en un centro comercial de Mason, Ohio. El menor ingresó al aparato por el conducto de premios. Un transeúnte lo vio y alertó a los responsables del centro y a los servicios de emergencia. Para asegurar la seguridad del niño, desconectaron la máquina y la trasladaron a una zona segura. Los equipos de rescate liberaron al menor sin lesiones. Las autoridades confirmaron que no hubo daños físicos y no fue necesario llevarlo a un hospital. No se consideró negligencia ni comportamiento malicioso, por lo que no se investigará el incidente.