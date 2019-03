Rescatan a una mujer acorralada por el incendio de su vivienda en Gran Canaria

María, de 70 años, ha salvado la vida de milagro. Estaba en el balcón acorralada por las llamas, mientras el fuego devoraba el interior de su casa, ella se refugiaba como podía para pedir auxilio.

"No podía salir de casa, fue al balcón y se tiró en el suelo. Le dijimos que no se moviera porque las llamas la podían alcanzar, de hecho, tenía toda la espalda quemada ya", declara una vecina.

El incendio ocurrió el domingo por la tarde y fueron los propios vecinos los que, echándole agua desde sus casas con mangueras y cubos, consiguieron mantenerla con vida. "El vecino de al lado la echaba agua con una manguera para mantenerla fría. No estaba inconsciente, pero no estaba bien, estaba callada y se movía poco, no reaccionaba", comenta otra vecina.

Los vecinos temieron por la vida de María, porque el fuego ocupaba toda la casa. Declaran que los pisos, al ser viejos, es probable que puedan sufrir un accidente eléctrico.

El fuego se originó en el interior de la vivienda, en el segundo piso. Eran tan fuertes las llamas que derritieron partes de la puerta de entrada, por lo que los bomberos tuvieron que rescatar a María a través del balcón.

Tras quedar semiinconsciente, fue trasladada al hospital de Las Palmas de Gran Canaria, con quemaduras, y ya está en la unidad de quemados del hospital de Sevilla.