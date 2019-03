Ana García, la periodista detenida: "No estuve dentro del inmueble"

Ana ha relatado cómo pasó el día cubriendo la 'Jornada por la Vivienda' organizada por distintos colectivos andaluces en Sevilla como cámara 'freelance' para la 'laSexta Noticias', incluyendo la manifestación que partió del Parlamento andaluz y que pasó por delante de bloque de pisos que había sido ocupado dos días antes por 18 familias en la calle Lumbreras.

"La manifestación siguió adelante y yo me quedé para grabar totales a las personas que había en el edificio. En un momento llegó la Policía y se dirigieron a hablar con los que estaban allí y me quedé para grabarlo", ha señalado. Así, ha apuntado que uno de los agentes se acercó a ella para pedirle su identificación.

"Yo le di mi DNI, pero cuando me pidió que le entregase la cámara le dije que no. El agente se quedó con mi carnet y se alejó a hablar con otras personas. Fue entonces cuando llega otro policía y me vuelve a pedir la documentación, y cuando le dije que lo tenía su compañero, me quitó la cámara y me montó en el furgón", ha manifestado.

En el vehículo policial alejado del lugar permaneció durante "aproximadamente una hora", según cuenta, aunque antes pudo ver "el bullicio". "Hubo palos. Vi perfectamente cómo la Policía le pegaba a una mujer que llevaba bolsas de la compra en las manos", ha señalado. Posteriormente fue trasladada a la comisaría de Blas Infante, donde permaneció una hora "sin saber si estaba detenida o me llevaban para identificarme". Finalmente, le comunicaron que se encontraba detenida por "desobediencia", entre otros cargos, por lo que la trasladaron al calabozo, donde ha permanecido durante la noche hasta pasadas las 12,00 horas de este domingo, cuando ha sido trasladada a los juzgados.

La joven ha sido puesta en libertad a mediodía de este domingo junto con los otros cuatro detenidos, varones de entre 34 y 64 años de edad, todos ellos con cargos de desobediencia y atentado a la autoridad, lesiones, altercados y ocupación, según han informado fuentes cercanas a los detenidos. La cámara con las imágenes grabadas no le ha sido devuelta, según ha apuntado.