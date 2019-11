El móvil del sospechoso de la desaparición de Marta Calvo le sitúa en esta vivienda de l'Olleria. Los agentes creen que pudo ir allí a dormir antes de huir.

Por eso tratan de descubrir si la joven también estuvo y durante horas han registrado la casa en busca de restos biológicos. De forma simultánea, A 25 kilómetros de allí, en Manuel, otro equipo de la científica continúa con el registro de la otra casa relacionada con el sospechoso.

Es un punto clave porque es donde se pierde el rastro de Marta. La inspección es minuciosa y muy laboriosa porque el sospechoso limpió a fondo la casa antes de desaparecer. Los agentes han comenzado a levantar baldosas del suelo y a inspeccionar tuberías y desagües en busca de alguna pista. Una búsqueda a la que se ha sumado un helicóptero y varias lanchas, pero de momento, sin éxito.

La joven, de 25 años, desapareció el siete de noviembre. Ese día había quedado con un hombre al que acababa de conocer y a su madre le envió un mensaje con la ubicación de la vivienda.

Al ver que no tenía noticias de su hija, vino hasta aquí pero el sospechoso dijo que no sabía nada. En ese momento, lo denunció ante la Guardia Civil. 21 días después aún no hay noticias de Marta. Los investigadores creen que el sospechoso ya ha salido de España y se preparan para un final "duro" de la búsqueda.