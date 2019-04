Rechazo unánime en Calahorra a la agresión sexual a una menor: "No es no, sin peros que valgan"

EL JOVEN ESTÁ BAJO LA CUSTODIA DE SUS PADRES

Dos menores de edad de Calahorra, en La Rioja, mantenían relaciones sexuales el día que empezaban las fiestas locales. En principio eran consentidas, pero la joven de 14 años quiso parar y el chico no lo hizo. En las fiestas del año pasado ocurrió algo similar. Ahora, la localidad rechaza el acoso sexual e insiste en que "no es no".