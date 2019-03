Recaudan 160.000 firmas para que Emilia no vaya a prisión

La familia de Emilia le han mandado al Ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón las 160.000 firmas, que han recogido desde que iniciasen esta campaña en la plataforma de peticiones online "Change.org", para pedir su indulto.

A Emilia le quedan dos opciones para no entrar en la cárcel en 14 días. La primera opción es conseguir el indulto, y la segunda, que los juzgados atiendan a su última petición de sustituir la condena por trabajos sociales.

Emilia espera un indulto que está en tramite, y, para presionar, ha usado el portal "Change.org", para hacer llegar su petición a la sociedad y poder recaudar firmas.

Emilia, con tan solo 22 años y dos hijas, cometió el "error" de acudir a dos supermercados para comprar pañales y comida, por valor de unos 200 euros, con una tarjeta de crédito y un DNI que encontró en una cartera perdida, explica su familia en esta petición, "de eso hace cinco años".

A día de hoy, la joven ha rehecho su vida, es madre de una tercera hija y se ha vuelto a casar con otro hombre. "Cometí un error del que me arrepiento todos los días, aunque lo hice por necesidad de mis hijas", asegura la afectada y reconoce que hizo "mal", pero pide que no la hagan entrar en la cárcel porque no puede "dejar ahora solas" a sus hijas.

La petición de indulto para Emilia ha echo eco en la sociedad, consiguiendo que Miguel Ángel Revilla se vuelque con la causa y la recaudación de apoyo a la campaña de la familia de la joven.