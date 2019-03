La reapertura de las minas de Aznalcóllar enfrenta a ecologistas e instituciones

Hoy en Aznalcóllar todos miran la mina. No entienden la postura del Gobierno de recurrir ante el Constitucional su reapertura. "No creo que deba existir ningún gobernante que se oponga al desarrollo económico y social de una comarca, a no ser que se cuestione el proyecto, pero el proyecto no se ha cuestionado", afirma Agapito Ramírez, alcalde de Aznalcóllar.



Pero la decisión ya está tomada. Dice la delegada del Gobierno en Andalucía que es cuestión de competencias. "Si no se va a producir que va a haber un conflicto importante jurídico, por parte de terceros, que va a convertir esto en un callejón sin salida", pronostica Carmen Crespo.



La Junta, los ayuntamiento de la zona y los mineros no ven riesgos ambientales. Y sí una importante vía para el crecimiento económico, con mucho por aprovechar todavía. "Estábamos en el inicio, llevábamos un par de años de explotación cuanto ocurrió el desgraciado accidente, por lo tanto el 95% queda", cuenta Sebastián Romero, exminero de Bolidén.



Ese accidente fue la rotura de un dique de contención que dejó seis millones de metros cúbicos de residuos contaminantes. Por eso, dicen los ecologistas, la mina no tendría que reabrirse.



Esta tarde se concentran los mineros para reivindicar un proyecto que dicen, generaría miles de puestos de trabajo.