Rafael Amargo ha asegurado que la operación en la que fue detenido por presunto tráfico de drogas y pertenencia a una organización criminal fue orquestada por "una Policía corrupta" y ha revelado que tiene "miedo": "Creo que estoy en casa y me van a meter algo, tengo mucho miedo porque a ellos les tendría que haber salido bien. Si van a tu casa y no encuentran nada..."

"Que salga la detención antes de estar detenido. ¿Eso es bonito? ¿Eso está bien hecho? Las personas que saben leer entre líneas, también podemos hablar de una Policía corrupta. Deberíamos de abrir otros frentes", ha denunciado.

En una entrevista para Antena 3, el bailaor ha explicado que fue detenido en una parada de taxi por varios agentes que le "metieron en un portal de la calle Barceló": "Llevaban por lo visto un año de investigación. Fuimos a mi casa. Me falta un anillo, hecho en falta cosas de mi casa que evidentemente pues no he sido yo. Han sido las personas que han entrado, yo no me voy a quitar cosas a mí mismo".

En esta línea ha negado que los agentes hayan encontrado drogas en su domicilio. "Aquí no hay ni bisturí, ni operación ninguna, pero ¿quien te quita a tí esa mancha? Cuando esto salga y salga que yo soy inocente, ¿vais a decirlo al mismo nivel que me habéis señalado, a bombo y platillo?".

El artista ha asegurado que "hace cinco años" no toma "nada de sustancias", aunque ha confesado que estuvo dos veces en centros de desintoxicación. Además, ha asegurado que en su casa "consume el que consume": "El que consume en mi casa, consume en mi casa, en la suya y donde quiera consumir".

"Yo soy una persona que parece que hago mucho más de lo que hago, pero yo jamás en la vida he tomado alcohol y jamás en la vida me he fumado un cigarro. Yo cuando he tenido exceso de trabajo me voy y he estado dos veces en un centro de recuperación, pero en clínicas donde tu vas a relajarte", ha explicado.

Amargo ha negado tener problemas económicos y ha apuntado que la operación le ha costado el deterioro "de amistades que eran y son muy bonitas". "Yo quiero que me 'despresenten' a todo el mundo, yo no quiero ni conocerme ni yo", ha zanjado.

Además, ha explicado el contenido de las escuchas policiales que le fueron realizadas antes de ser detenido por tráfico de drogas y pertenencia a una organización criminal. Él asegura que los agentes han podido escuchar "lo que sea" porque no tiene "filtro", aunque puntualiza que son palabras que no van en serio.

"Que me voy a matar de lo cansado que estoy, traedme un kilo de heroína para ver si me lo meto en vena", es una de las frases que el bailaor ha explicado que se pudo escuchar y a la que ha restado importancia: "¿Tu te puedes creer que eso puede ser verdad?".