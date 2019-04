"Quiero que escarmienten", la razón de una ciudadana para denunciar el cartel de Carnaval en el que supuestamente se representa al papa

Una ilustración, en ella, se representa al papa con una copa de vino en la mano y un papamóvil de cartón colgado del cuello, cartel para anunciar el carnaval de A Coruña y que ha provocado que su concejal de cultura, José Manuel Sande, tenga que declarar ante el juez.

En una entrevista telefónica, ha dicho que "era algo absolutamente inane" y que en ningún momento pensó "que pudiera tener esa dimensión, una controversia que retrotrae a épocas pasadas".

La cita con los tribunales, en menos de un mes -el 17 de abril- y todo esto por la denuncia de Aurora Carro, presidenta de la Asociación de Viudas de Lugo. "A mí me ofendió como católica, al papa seguro que no le ofendería porque no hay nadie que pueda ofender al papa", ha explicado.

Aunque es la presidenta de la Asociación de Viudas de Lugo, ella denunció como particular y de forma urgente en el juzgado de guardia por considerar el cartel un delito contra los sentimientos religiosos. "Yo lo he perdonado pero quiero que escarmienten un poco", ha añadido Aurora.

Es ya la tercera controversia por supuestos delitos contra los sentimientos religiosos en menos de un mes. Un concejal del Puerto de Santamaría recibió duras críticas por casar en carnaval a unos amigos disfrazado de sacerdote y con la bandera del Barça en el cuello, o la ya famosa reina drag de las palmas de Gran Canaria, a la que la Justicia le archivó la denuncia al no ver ánimo de ofender.