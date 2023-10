Las sonrisas y miradas cómplices de los reyes Felipe VI y Letizia durante el saludo de la princesa Leonor a dos de sus compañeros de la Academia Militar de Zaragoza durante el besamanos en el Palacio Real dejan una de las escenas más comentadas y virales del 12 de octubre. Pero, ¿a quién miran realmente la princesa y los reyes?

Si analizamos las imágenes a cámara lenta, vemos que es cuando la heredera ya está saludando al primero de los cadetes que el monarca se gira y dirige a su hija una mirada analítica y la reina Letizia suma una mirada de complicidad.

Es entonces el turno del segundo cadete, pero el rey no le mira hasta que no ha terminado de saludar a la princesa: si seguimos la mirada de Leonor, vemos que la princesa se gira, pero sus ojos no buscan la espalda del último, sino la del anterior, el primero al que saludó. Un compañero al que ya hemos visto en otras imágenes de la formación militar de la heredera.

La explicación de la Casa Real a estos gestos que los reyes quisieron sorprender a la princesa e invitaron a la recepción al director de la Academia, al jefe de estudios y a tres de sus compañeros. La expresión cómplice, según Zarzuela, era por ver la cara de sorpresa de la princesa.