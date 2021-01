Desde que Rubén Doblas, El Rubius, anunció que se mudaba a Andorra para sumarse a la colonia de creadores de contenido en internet que busca beneficiarse de su política fiscal, con unos impuestos considerablemente más bajos, la tormenta no ha amainado y ha dejado a la vista un debate que acosa al sostenimiento del Estado del bienestar. Detrás de esa disyuntiva: todo.

Por eso, y viendo cómo los nuevos creadores de contenido se dirigen a un público que rara vez supone el centro en las encuestas, desde laSexta hemos lanzado un sondeo a 150 jóvenes de entre 16 y 30 años para saber qué opinan sobre los impuestos.

¿Tienen conciencia de para qué sirven, saben si la declaración de la renta es obligatoria, estarían dispuestos a abandonar su ciudad para trasladarse a un país con una fiscalidad más baja? Hemos obtenido respuestas de todo tipo. La conclusión:

A mayor edad, más valoran los impuestos

Cuanta más edad, mayor conocimiento sobre tributos. Puede parecer obvio, pero es muy significativo. "Para el adolescente el dinero no existe. El dinero es una frase hecha, un concepto que aún no tiene el significado y la connotación completos. Con el paso del tiempo se dará cuenta del valor de lo económico", apunta el psicólogo clínico Sergio García.

Que los impuestos repercutan sobre uno o sus seres queridos es "esencial" para sentirse satisfecho con ellos

Puede que sea una de las aristas principales: el hablar desde lo pasional en lo que al bolsillo respecta. De hecho, es uno de los grandes motivos aducidos por El Rubius cuando dejó clara su partida: aseguró que era el "único" de sus "amigos" que todavía quedaba en España y que, a pesar de ello, Hacienda "siempre ha estado intentando putearme".

Ese sentimiento casi de revancha, ese hablar desde las vísceras, es más propenso en los menores, que rápidamente adoptan el lenguaje y lo emplean en su día a día. Uno de los encuestados, Víctor, estudiante de 16 años, afirma que en España "son demasiados impuestos", pero que a su vez "todo lo que se paga con impuestos se perdería", entre los que detalla el acceso a educación y sanidad pública, prestaciones como el paro o que haya sueldos públicos para bomberos, políticos o fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

El 70%, con las prestaciones del Estado

En la encuesta de esta cadena, en torno al 70% consideran que los impuestos sirven, al menos, para disfrutar de servicios públicos como la sanidad o la educación, así como para ofrecer prestaciones a la ciudadanía o sufragar a las fuerzas de seguridad del Estado.

No obstante, algunas de las respuestas indican que todavía se les escapan ciertos conceptos: un 35% ha marcado también que contribuir otorga derecho al voto o a tener la ciudadanía española, cuestiones que nada tienen que ver con los impuestos.

La explicación sociológica es clara: el beneficio percibido con el pago de impuestos se compone de dos aspectos importantes, uno referido a la percepción del beneficio social y otro al beneficio individual o familiar.

Tal y como se detalla en el estudio Presión y fraude fiscales, predisposición a pagar impuestos y satisfacción personal en España, publicado en la Revista Española de Investigaciones Sociológicas (REIS), dependiente del CIS, la repercusión de esos impuestos sobre uno o sus seres queridos es una variable "esencial para explicar la satisfacción personal y que está influida por factores como la percepción de la presión fiscal y el fraude o la moralidad fiscal".

El 57% cree que si no tributas, no debes tener servicios públicos

Por eso es tan importante el ejemplo de los líderes sociales. Porque, cuando no se puede percibir aún el papel real de los impuestos, el lenguaje que le llega a los jóvenes tiene repercusiones. Más allá de la libertad de elección de cada individuo, lo que es verdaderamente relevante es la manera de comunicarlo. Sobre todo ante una audiencia millonaria.

El 57% cree que quien no tribute en España no debería acceder a los servicios públicos

La polémica sobre la huida a Andorra de estos streamers de éxito ha impactado de lleno a las capas de población más joven, que son el público objetivo de los creadores de contenido: el 85% tiene claro que no se iría a un paraíso fiscal. Algunos van más allá y piensan, en el 57% de los casos, que quien no tribute en España no debería acceder a servicios públicos aquí.

Además, y como vemos en los siguientes gráficos, la gran mayoría asegura conocer impuestos como el IRPF y el IVA.

"Cuando usas las mismas expresiones de tus ídolos es porque está calando un estereotipo y un estilo de vida", ahonda el psicólogo García. "Cuando estas figuras de de autoridad se van a Andorra para no pagar, uno puede pensar que el youtuber o streamer puede con todo, que puede zafarse de las directrices marcadas y que todo vale a la hora de ganar dinero. Te puedes saltar las normas para ser productivo".

El mudarse a Andorra no es nada nuevo entre los personajes más relevantes de nuestro panorama. A la colonia de creadores de contenido que pueblan el país pirenaico le precedieron figuras como la tenista Arancha Sánchez Vicario, la intérprete Monsterrat Caballé o pilotos de moto GP como Joan Mir, Maverick Viñales o los hermanos Espargaró.

El público recibe el mensaje de que Hacienda nos roba

Lo que sí es novedoso y modifica las aristas del debate es el público que recibe el mensaje de que Hacienda nos roba. Y aquí entra El Rubius, que tiene casi 40 millones de suscriptores en YouTube, al cierre de este artículo, y más de 8 millones en Twitch.

Así, "en una sociedad que se pueden hacer subterfugios para evadir impuestos, cala la idea de una sociedad fácil", comenta el especialista García.

"De alguna manera esa pauta a la que aspirar te la marca tu ídolo desde la más tierna infancia. Si lo hace tu youtuber, o una persona que consideras cercana, cuando lo hace [el trampear, saltarse las normas] un político u otra persona, ese ciudadano no le pone el dramatismo o la connotación correspondiente, porque ya lo ha visto en otros referentes para ellos".

Uno de cada cien jóvenes sí se iría

Aunque lo cierto es que en el sondeo que ha llevado a cabo laSexta, tan sólo algo menos del 15% estarían dispuestos a llevar a cabo el mismo método que El Rubius y otros tantos. Entre ellos destacan los motivos de que "España es un infierno fiscal", como comenta David, estudiante de 21 años de Granada, o que "somos libres de escoger en qué nos gastamos nuestros ingresos, no en lo que un Estado respaldado por una simple mayoría decida", considera Alejandro, también estudiante de 22 años de la ciudad nazarí.

Menos del 15% estarían dispuestos a llevar a cabo el mismo método que El Rubius y otros tantos

"No podemos hablar de corrupción", indica el psicólogo Sergio García, “pero ese subterfugio da una mala imagen y da una patente de corso para el resto de profesionales cuando aparecen escándalos”, mantiene.

Que referentes como los streamers Willyrex, Vegetta, TheGrefg, Lolito, AuronPlay, Staxx, Alexby, Ampeter, Vicens o ElmiilloR aleguen que pagar impuestos es "demasiado" es el primer paso, según el experto. "Si tu referente ha hecho un comportamiento que no es del todo bueno y eso marca a la hora de luego mirar hacia el resto de las noticias o referentes sociales o institucionales".