¿Quién no recuerda aquel episodio de Modern Family en el que Jay Pritchett compra un arnés para controlar las escapadas de su pequeña nieta Lily, que sale corriendo a todas horas? Como si fuera una mascota, la niña acaba enganchada con una correa al pecho que la mantiene a una distancia prudencial de la familia sin riesgo de que salga corriendo y se pierda entre la muchedumbre.

Entre aquella escena y lo que ha ocurrido recientemente en las redes sociales, existen pocas diferencias. En las últimas horas, figuras públicas como la influencer Laura Escanes, la deportista Ana Peleteiro o la presentadora de televisión Tania Llasera han publicado vídeos en sus perfiles de redes sociales anunciando lo que parece ser una campaña en esa dirección, de una compañía que "pasea" a niños, eso sí, con sus correas puestas, como se pasea a las mascotas. "Hola. Os vengo a contar algo que creo que os puede interesar y que creo que puede ayudar a muchas familias", comienza Escanes en un story de su perfil de Instagram, desde donde comparte un correo electrónico en el que "responden a todo".

Llasera también se ha sumado a esta campaña y explica cómo cuando alguien no puede ocuparse (o no le apetece) del paseo de los niños, puede tirar de este servicio: "Pasean a nuestros hijos, nos dan tiempo", señala, subrayando que es "superseguro" porque "van con unos arneses" que les permiten estar siempre "en el rango de visión del paseador". "Ya tenemos un servicio que nos plantea la posibilidad de ser mujeres más allá de ser madres, de estar tranquilas, mientras los niños reciben aire fresco, vitamina D...". "Es un win win", explica.

La atleta gallega Ana Peleteiro es otra de las caras que ha publicitado este 'servicio', subrayando que "recogen a los niños en casa" y los llevan a pasear o a "zonas naturales", donde "se relacionan y están en contacto con la naturaleza". "Por ahora sólo están en Madrid, Barcelona y Valencia. Yo ya lo había visto en otros países", explica la deportista en uno de sus vídeos, antes de añadir que le parece "buena idea" y que "quizás" en el futuro recurra a este servicio cuando le haga falta. Tanto Peleteiro como el resto comparten el vídeo de esta campaña, donde se ve cómo un chico va por un parque con varias correas, de las que tiran varios niños.

La 'influencer' que no quiso sumarse a la campaña

Entretanto, otra importante influencer, Violeta Mangriñán, que la semana pasada se hizo con uno Premio Ídolo, ha publicado otro vídeo sobre esta campaña de colaboración que han tenido Llasera, Peleteiro y Escanes y a la que ella no ha querido sumarse. "Mi intención no es generar ninguna polémica ni meterme en ningún lío, no me gusta juzgar a ningún papá o mamá por lo que hacen o dejan de hacer, solo quiero conocer vuestra opinión", explica en uno de sus vídeos en la misma red social. Eso sí, ella asegura que rechazó la campaña como lo hace con otras "que involucren" la imagen de sus hijas.

¿Marketing, broma o un experimento social?

Después de estos tres vídeos, ha surgido la polémica. ¿Existe realmente este servicio o es solo una campaña de publicidad de alguna otra compañía? No son pocas las teorías, como tampoco lo son las críticas a este servicio. "Esto de los 'paseadores de niños' tiene que ser broma, marketing, un experimento social o algo. O sea, no puede ser real", escribe una usuaria de Twitter. Otros dan por hecho que es una broma y señalan a los que se lo creen como servicio. Lo cierto es que hay quienes han subido vídeos de supuestos paseadores paseando niños atados con correa.

Entre todos ellos, Itziar Oltra, experta en marketing, afirma que tiene tintes de tratarse de una campaña de concienciación de una empresa en concreto. ¿Por qué? Basándose en la experiencia. "Acaba de salir una de esas marcas que tienen productos inverosímiles y solo levantan sospechas: Paseadores de Niños", empieza en un vídeo también publicado en sus redes sociales. "Pero si eres uno de mis frikis, sabrás que esto no puede ser otra cosa que una campaña", continúa, "y además tiene ciertos patrones que nos hacen sospechar sobre la marca que está detrás".

Oltra explica que la técnica que sigue esta campaña es muy similar a la que ha seguido una compañía en concreto en alguna otra campaña de concienciación, concretamente una relacionada con el uso de pantallas en los niños. Esta técnica implica, según explica, crear una serie de perfiles sociales —tienen Twitter, Instagram, TikTok...—, una campaña alrededor de una "nueva marca o nuevo concepto", que en este caso es el del paseador de niños, y una colaboración con influencers que hacen llegar al público este servicio. Según Oltra, las razones por las que apunta a una concienciación del uso de pantallas son, entre otras, la posible apelación al uso de pantallas como sustitutivo de las salidas al parque. "Y cuantas más pantallas y menos calle, menos infancia". Eso sí, espera que "en pocos días" se resuelva esta duda.

Actualmente, la cuenta de Instagram de este 'servicio', que cuenta con poco más de 1.000 seguidores, sólo sigue a otros tres perfiles: el de Escanes, el de Llasera y el de Peleteiro. El perfil, creado recientemente, empezó a publicar hace menos de una semana.