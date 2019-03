¿En qué te gusta emplear tu tiempo libre? Estas son las preferencias de los españoles

El ser humano es por naturaleza de la calle y lo que más le gusta cuando tiene un rato libre es irse de paseo. Es lo que dice el último barómetro del CIS, al 71%, tres por ciento les gusta dar una vuelta, la segunda actividad predilecta es ver la televisión y la tercera leer.

Un hobbie seguido muy de cerca por la pasión por internet, que supera con mucho la fascinación por los bares. Y a la hora de irse de vacaciones, importa mucho más el quién que el dónde. Un 44% prefiere irse con la familia que ve habitualmente, frente al casi el 30% que lo hace con su pareja y el 10'6 que ve a familiares de los que no disfruta normalmente.

Precisamente pasar más tiempo con la familia es la prioridad, junto con descansar o disfrutar al aire libre y muy por encima del ansia de conocer lugares lejanos. Gusta utilizar las vacaciones para hacer actividades parecidas a las del resto del año, como leer, por ejemplo, aunque quizás no obras clásicas como el quijote.

Más del 31% de los que no han leído dicen que nos les convence mucho la lectura, a más del 11% lo que no le interesan son las andanzas del Alonso Quijano, y más del 10% no les termina de atraer la literatura clásica. Gustos diversos pero una tendencia común, la mayoría de los españoles le da un notable o un sobresaliente a su felicidad.