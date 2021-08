La salvación para revertir la situación en el Mar Menor -que continúa llenándose de peces y moluscos muertos en las orillas- o por lo menos una de las soluciones ya tiene nombre: cinturón verde. Sobre el plano, este es el planteamiento: crear un corredor de humedales y vegetación frondosa de, mínimo, kilómetro y medio de anchura. Una zona que abarcaría todo el litoral del Mar Menor, a excepción de la Zona de la Manga.

Esa vegetación vendría a funcionar a modo de filtro natural del agua que proviene de explotaciones agrícolas para quitarle los abonos antes de que llegue a la Laguna. "Haría de barrera vegetal, que absorbería los nutrientes que está aportando. Es muy sostenible y barato, sin apenas mantenimiento, porque además es natural", ha explicado a laSexta Ángel Monedero, miembro de Ecologistas en Acción.

El plan del Ministerio para la Transición Ecológica también pasa por subvencionar a los agricultores de estas zonas o incluso adquirir parcelas. "Que reciban una compensación por un cultivo que permite esa tarea de filtro verde, como la activación de un programa de compra de fincas", ha apuntado la titular de la cartera, Teresa Ribera, en una comparecencia celebrada este miércoles en Murcia.

Los ecologistas van más allá y consideran imprescindible cortar ese flujo de aguas contaminadas en el interior, en la zona del Campo de Cartagena. Esta es su propuesta: establecer una barrera vegetal en toda la zona de la cuenca hidrográfica. Allí proponen plantar setos, vegetación, que sirvan de primer filtro antes de alcalzar el cinturón verde. Asimismo, ven primordial que se limite el uso de abonos.

No obstante, desde algunos ayuntamiento consideran insuficientes esos corredores de filtros naturales. "El cinturón verde no para la Rambla la rambla del Albujón. Entran todos los días 20.000 o 30.000 litros de agua y 5.000 kilos de nitratos. Eso no lo para el cinturón verde, que no sabemos cuándo se construirá", ha señalado José Miguel Luengo, alcalde de San Javier. Buscan que la actuación sea rápida y coordinada para salvar su tesoro marino.