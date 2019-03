PSOE: "El Gobierno aprueba su decreto para los bancos, no para las personas"

La primera condición es cobrar menos de 19.200 euros brutos al año o lo que es lo mismo, 1.150 euros netos al mes. Pero además, esa persona pendiente de un desahucio tendrá que cumplir alguno de los siguientes requisitos: ser una unidad familidad con tres o más hijos, ser una unidad familiar con un menor de tres años, familia monoparental con dos hijos menores a su cargo, deudores en paro sin prestación, víctima de violencia de género desempleada o tener un discapacitado a su cargo.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría ha asegurado que se trata de "medidas urgente, paliativas para colectivos vulnerables". Lo que es cierto, es que cualquier persona pendiente de un desahucio es una persona vulnerable, aunque pararece que el Gobierno no lo ve así.

No habrá dación en pago porque el Gobierno cree que las deudas y los intereses hay que devolverlos. Así lo ha asegurado el ministro de Economía, Luis de Guindos, "si proteges en exceso al deudor, los bancos dificultan la concesión de crédito".

Otra novedad del decreto es que se creará un fondo social de viviendas de alquiler a precios bajos para personas que han perdido sus casas.

El PSOE finalmente no se ha sumado al acuerdo por varias razones, entre ellas porque no se reforma la ley hipotecaria y porque las medidas dejan sin salida a mucha gente. La Secretaria de Economía del PSOE, ha asegurado que "el Gobierno ha aprobado una moratoria para defender a los bancos y no a las personas".



Pero además, no se tratan de medidas retroactivas, los que hayan perdido su casa y cumplan los requisitos, no podrán recuperarla.