La proteína es el producto estrella de las dietas. Y, junto al ejercicio, queman grasas para producir músculo. Los productos con gran cantidad de proteína están empezando a inundar gimnasios, supermercados...

Yogures, pan, batidos y hasta gelatina. Todos son productos proteicos. Es el macronutriente de moda. Cada vez más popular, sobre todo entre los jóvenes. Antes se relacionaba con el mundo del deporte, pero ahora todos quieren comprarlo.

¿El motivo? Porque está comúnmente extendido que tomar proteína es más sano y hace crecer el músculo. Algo que no es del todo cierto. "Falta entrenar el músculo porque si no entrenas el músculo, no va a crecer por mucha proteína que consumamos", explica Miriam Ruiz, nutricionista.

Además, tampoco es bueno tomarlo en exceso. Los expertos aseguran que entre 1,2 y 1,8 gramos de proteína por kilo de peso es lo ideal. "Comprar unas galletas altas en proteína o comerme un helado alto en proteína en vez de uno normal. Si es algo que hago de forma esporádica, no me va a aportar nada", apunta la nutricionista.

Por eso tomar productos '+proteína' tiene que ir acompañado de hacer deporte.