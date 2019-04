El profesor acusado de abusar de menores en un colegio de Barcelona confiesa antes de declarar: "Lo hice por debilidad. Perdón"

El exprofesor de gimnasia de los Maristas de Les Corts, Joaquín B., tras declarar en el juzgado de instrucción número 6 de Barcelona por presuntos abusos a séis menores de este centro educativo. Además, el acusado ha confesado que lo que hizo fue "por debilidad" y pide "perdón" a los chicos de los que abusó.

Tras la declaración, el juez ha acordado la detención formal del investigado, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en un comunicado. El detenido está a la espera de si se decreta su ingreso en prisión, o si queda en libertad, una decisión que se aplazará hasta que presten declaración, en calidad de testigos, dos periodistas de 'El Periódico de Catalunya' que han publicado una entrevista con el exprofesor.

"Estoy preparado para afrontar esto ante la sociedad. Lo que hice, lo hice por debilidad. Sé que estuvo mal, lo sé. Solo espero tener la oportunidad de poder pedir perdón a aquellos chicos", ha reconocido Joaquín B. en la entrevista al periódico.

El juzgado de Instrucción número 6 de Barcelona, el Consorcio de Educación y el Síndic de Greuges han abierto investigaciones para saber por qué al menos séis alumnos del colegio de los Maristas de Les Corts sufrieron abusos por parte de un profesor y estas instancias lo desconocían.

El padre de un exalumno del colegio de los Maristas del distrito de Les Corts, de Barcelona, denunció esta semana los abusos sexuales que sufrió su hijo por parte de un profesor de gimnasia de ese centro durante más de dos años y que ya había sido denunciado en 2011 por una situación similar.

En su confesión al diario, el exprofesor de los Maristas explica que si hay algo que le da fuerzas es su conversión a "la fe de los mormones".

"En estos cuatro años he pasado cuentas con Dios, me he limpiado delante de él, que es lo que importa, y ahora sé que tengo que hacerlo ante la gente", ha añadido. Según su relato, "este fin de semana iré a hacer la declaración oficial ante el juez, que ya me ha citado, y después tengo previsto desaparecer".

"Fui débil, no me gusta que me digan pederasta", afirma, tras reconocer que, durante años, ocultó su condición homosexual, que ahora asume.

"Ya sé que no es una excusa, ni un motivo que explique lo que pasó, pero fui educado en el catolicismo más estricto, interno durante más de 16 años en un colegio con otros chicos, de mi edad y más mayores que yo, con los que tuve los primeros contactos ", explica.