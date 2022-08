Los profesionales extranjeros que quieran trabajar en España necesitan homologar su título profesional, un requisito indispensable si quieren ejercer en el país.

Sin embargo, muchos de ellos se han encontrado con un gran problema, y es que tras años esperando dicha homologación, todavía no la han logrado. Una situación que se ha visto empeorada, sobre todo, desde la pandemia.

Jersey es una de estas profesionales que lleva años esperando poder homologar su título de medicina en España. "Son 6 meses por ley, pero tienen un atraso de 16 meses", explica a laSexta. El problema es que, hasta que no lo tenga, no puede presentarse al MIR. "No puedes ni siquiera inscribirte".

Ahora, su mayor temor es que finalice el plazo de nuevo, ya que solo puede inscribirse hasta finales de septiembre. "Me tocaría volver a repetir el curso, que debería volver a pagar", explica.

Un gasto que se suma al coste que supone vivir fuera de su país sin poder trabajar de lo suyo. "Solo venir y sacar todo para venir son unos tres mil o cuatro mil euros".

Algo similar le ocurre a José María. Él estudió psicología en Argentina. "Cuando inicias el trámite tardas hasta dos años en tener número de expediente. En el sistema no puedes ver qué está sucediendo". Esto ha provocado que mientras tenga que buscarse la vida trabajando en una inmobiliaria.

Un proceso que afecta a profesionales de distintas ramas como la odontología, psicología, enfermería o, incluso, ingeniería y que se ha encallado aún más para los médicos desde que, hace unos meses, el Ministerio volvió a comunicarse con ellos.

"Me dijeron que debo presentar la declaración responsable firmada para garantizar la veracidad de los documentos que he presentado". Un requisito con el que el Ministerio les reclama que demuestren que la documentación que presentaron es real.

Una situación para la que también están teniendo problemas. "Yo lo subsané en junio y todavía salgo en la sede como que no he actualizado nada, sigue sin actualizarse", explica Jersey. Una traba más que vuelve a retrasar la homologación de sus títulos y les deja en un limbo que les impide desarrollar aquí sus carreras profesionales.