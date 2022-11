A tan solo un mes para que arranquen las Navidades, proliferan las quejas de usuarios de Renfe que denuncian estar experimentando problemas a la hora de comprar billetes de tren para viajar en estas señaladas fechas.

Y es que varias personas están denunciando a través de las redes sociales que en la web de la compañía ferroviaria no están disponibles los trayectos que quieren, a falta de apenas unas semanas para las fiestas navideñas. Renfe, por su parte, ha respondido a estas reclamaciones a través de su cuenta oficial de Twitter afirmando que los horarios disponibles se podrán visualizar en los próximos días, a la espera de las órdenes de marcha de algunas rutas.

Entre los afectados hay usuarios como Guillermo que afirma que, al revisar la web y la aplicación "aparecen todos los trenes totalmente completos". Hasta ahora, podía comprar billetes una semana antes de viajar pero, ahora, dice, desde que llegaron los abonos gratuitos es imposible: "Aparecen como vendidos totalmente los trenes de media distancia pero luego si consigues un billete para ese tren resulta que durante todo el trayecto están sin ocupar", denuncia.

Alba, por su parte, no sabe cómo volver a su pueblo esta Navidad y denuncia que "ciertas personas que se dedican a reservar asientos y luego no acuden". En esta línea se pronuncia otro viajero, que afirma que "no tenía sentido que no pudiera conseguir billetes" cuando, al montarse en el tren, los asientos cercanos "estaban vacíos".

"Tocará volver en bus seguramente, porque ya todas las plazas están ocupadas", lamenta por su parte un joven, mientras que una chica explica que sus amigas han tenido que recurrir al BlaBlaCar.

Ante esta situación, desde la OCU piden a Renfe que "ponga todos los medios necesarios para garantizar que los usuarios acceden". El Ministerio de Transportes, no obstante, asegura que las reservas fraudulentas no son un porcentaje significativo y que, para evitar los casos que sí se dan, estudia medidas como retirar el abono gratuito durante un mes.