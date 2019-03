Primeras denuncias en los juzgados por el colapso de urgencias

Elena también ha interpuesto una denuncia al hospital de Ciudad Real, porque su madre de 86 años tuvo que estar durante horas en los pasillos de urgencias. Desde la consejería aseguran que el problema ya está controlado y que se ha reforzado la plantilla.



La mujer de Miguel lleva un día y medio en un pasillo de urgencias del Hospital de la Fe de Valencia y aún no tiene fecha de ingreso. "No hay camas y la gente está amontonada, aquello es un caos", declaró Miguel.

Los sindicatos denuncian que han tenido incluso que coger camas de los quirófanos y adaptarlas a urgencias.



El hospital de Valdecilla, en Santander, están viviendo una situación muy complicada y aseguran no se debe al pico de gripe. "Tenemos el hostital en obras desde 1999 y seguimos con una disminución de camas muy importante", se quejan desde el hospital.

Este colapso se viene repitiendo desde hace días en los hospitales españoles, que insiten en la falta de previsión. Ahora lucharán por que se respete el derecho de una atención digna a los pacientes.