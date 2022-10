Trabajan en España y quieren tener un contrato y derechos laborales españoles. "Ryanair dice que somos irlandeses, pero trabajamos en España", afirma Juan Rollán, sobrecargo de Ryanair.

Con menos vacaciones, sin asistencia médica o reducciones de jornada y sin cobrar cuando estás de baja. "Muchos no tienen salario y entonces si no trabajas o estás de baja no cobras", apunta Monique Dutiers, presidenta de SITCPLA.

Por todo esto van a una huelga en la que Ryanair ha suspendido 200 vuelos diarios y en la que 75.000 pasajeros se están viendo afectados.

Martina volaba de Barcelona a Jerez para ir a una boda a la que ya no asistirá. También cancelado para Joaquín, que no se podrá incorporar al trabajo tras sus vacaciones.

Tienen derecho a la devolución del billete o a una alternativa, además de indemnizaciones de entre 250 y 600 euros, y también los gastos no reembolsables. Pero Ryanair ya ha avisado al Gobierno de que no pagarán las indemnizaciones.

Por todo, los sindicatos hablan de matonismo empresarial. Una huelga europea, que también hacen los trabajadores de Ryanair de Italia, Bélgica y Portugal.