La Policía Nacional ha advertido en su cuenta de Twitter de la existencia de un nuevo método para marcar viviendas vacías este verano. Además, asegura que es un procedimiento difícil de localizar.

Los ladrones colocan hilos de pegamento entre el marco y la puerta para encontrar posibles casas vacías, explica la citada fuente. De esta forma, se aseguran que no haya nadie viviendo en esa casa antes de entrar a robar.

La policía se ha hecho eco de este método como parte de la Operación Verano 2022, activada el pasado 10 de junio. Con ella, el Ministerio del Interior ha establecido un dispositivo de refuerzo de Policía Nacional y Guardia Civil de 3.629 agentes en las comunidades autónomas de Andalucía, Asturias, Canarias, Cantabria, Comunidad Valenciana, Galicia, Illes Balears, Madrid y Murcia.

Entre las acciones a llevar a cabo en los próximos meses se encuentra la del aumento de las actuaciones preventivas para hacer frente a los robos en vivienda, pues este año se espera que se incrementen en época estival por el "aumento del período de estancia en segundas residencias u otros lugares de destino vacacional", según recogen en su web.

Así, han decidido poner al corriente a los ciudadanos de los métodos que emplean los ladrones, como es el caso del truco del hilo y del pegamento. En palabras de la Policía Nacional, estas trampas "Son más difíciles de detectar que los testigos de plástico". De hecho, instan a todo el que encuentre uno de ellos a llamar al 091. También puedes hacer uso de este contacto en las siguientes situaciones: si observas gente extraña o en actitud vigilante en el portal o merodeando por la calle o si escuchas ruidos en viviendas desocupadas.

Cómo prevenir robos en viviendas este verano

A la hora de prevenir robos en tu vivienda, la Policía Nacional recomienda llevar a cabo las siguientes actuaciones:

- Cuando salgas de casa, las puertas y ventanas de acceso a la vivienda deben estar cerradas, sobre todo accesos a patios, ya que son zonas desprotegidas y con riesgo mínimo para los delincuentes.

- Siempre que salgas de casa, aunque sea por un instante, cierra la puerta con llave.

- Si has perdido tus llaves o acabas de mudarte, cambia las cerraduras.

- Guarda los objetos de mayor valor en una caja de seguridad.

- Realiza un inventario con fotos de dichos objetos, incluyendo número de serie, marca y modelo en caso de los aparatos electrónicos y personalízalos con alguna marca. Todo ello permitirá su identificación en caso de robo.

- Cuida que la abundancia de correo en tu buzón no delate tu ausencia: pídele a algún vecino de tu confianza que te lo retire con frecuencia.

- No cuentes ante desconocidos ni en Redes Sociales tus planes de veraneo: podrías dejarles demasiadas pistas si sus intenciones no son buenas.

- Todo lo que en tu vivienda transmita apariencia de estar habitada, será un seguro de prudencia muy eficaz: no bajes del todo las persianas, y valora instalar un reloj programable que ilumine la vivienda por zonas, encendiendo y apagando luces y algunos electrodomésticos de la casa en horarios distintos...

- Si ves la puerta de tu domicilio abierta o una ventana rota, no entres. Llama inmediatamente a la Policía y no toques nada del interior para no destruir posibles pruebas.

- No facilites la entrada en tu inmueble a personas desconocidas.

- Exige siempre acreditación a los representantes de servicios técnicos (gas, luz, agua, etc.) y confírmala telefónicamente.

- Instala una puerta de seguridad, un cerrojo o una alarma.

- No desconectes el timbre de la puerta. Es una señal inequívoca de ausencia.

- No divulgues tu ausencia a los vecinos, comunica sólo a los más allegados dónde y cómo pueden localizarte.

- Deja la llave a una persona de confianza para que realice visitas periódicas y recoja la correspondencia del buzón.