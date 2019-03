La Policía Municipal tardó en conocer lo ocurrido en el Madrid Arena

Aunque ya había pasado más de una hora tras la avalancha del Madrid Arena, la Policía Municipal creía que no había víctimas mortales, y que todo se trataba de una macrofiesta con demasiado alcohol de por medio. No sabía qué había ocurrido, pese a las llamadas de alerta de los asistentes a la fiesta al 112: "Samur confirma efectivamente que ha atendido a cinco o seis paradas cardiorrespiratorias, pero ya digo que por ingesta de alcohol y demás".

Pese a todo, el concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid asegura que se dio la voz de alarma gracias a los asistentes a la fiesta, y remarca que la actuación de todos los cuerpos municipales fue impecable esa noche.

Las conversaciones tienen lugar, según el diario ABC, a las 5 de la madrugada, más de una hora después de la avalancha. Sin embargo, en ese momento, la Policía Municipal aún no sabe qué ha ocurrido dentro con exactitud: "Me confirma mi oficial de servicio que no ha habido avalanchas".

El concejal de Seguridad de Madrid dice que se mejorarán los protocolos conjuntos entre Policía Municipal y Nacional.