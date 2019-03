La Policía Municipal no impidió el botellón junto al Madrid Arena

Una fotografía demuestra que la Policía Municipal de Madrid era perfectamente consciente de que a las afueras del Madrid Arena se estaba produciendo un botellón. En la fotografía ese ven hasta cinco vehículos de la Policía Municipal junto a un grupo muy númeroso de jóvenes que bebe cerca de las puertas de acceso. Desde el sindicato de Policía Municipal reconocen que no actuaron porque eran solo 14 agentes para un botellón de miles de personas.



Aunque Emilio Monteaguado, el inspector jefe de la Policía Municipal, en la comisión de investigación, negó que los agentes conocieran la existencia del botellón. Botellón que se realizó con el consentimiento de Madrid Espacios y Congresos, que cobraba 10 euros por coche en un parking habilitado para que los jóvenes bebieran.

Aún así el Ayuntamiento de Madrid sigue negando que la Policía Municipal no actuara como es debido. La alcadesa Ana Botella no contesta, y el vicealcalde lo justifica: "No sólo había una fiesta en el Madrid Arena, sino que esa noche había un despligue muy importante de la Policía en toda la ciudad".