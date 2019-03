La policía muerta en Vigo llevaba desde 2012 esperando un chaleco antibalas

SÓLO EL 15% DE LAS MUJERES POLICÍA TIENEN UN CHALECO APROPIADO

De las 8.000 mujeres policía que hay en España, sólo el 15% tiene un chaleco antibalas específico para ellas. No pueden usar los mismos que sus compañeros masculinos por seguridad. La joven agente abatida durante un atraco en Vigo el pasado viernes no lo llevaba: desde 2012 se están esperando esos chalecos a medida. Los sindicatos de Policía denuncian que así no pueden trabajar: aceptan recortes en su sueldo, pero no en su seguridad.