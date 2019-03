La Policía encuentra entradas del 'Madrid Arena' en un pabellón anexo

El hallazgo se produjo después de visionar las grabaciones de las cámaras de seguridad, en las que podía verse cómo varias personas trasladaban unas urnas en el transcurso de la fiesta, celebrada entre las once de la noche del día 31 de octubre y las seis de la madrugada del día 1 de noviembre y en la que una avalancha provocó la muerte de cuatro jóvenes.



Tras el suceso, los agentes no encontraron en la primera inspección ocular las urnas que habían visionado en las grabaciones, pero no cejaron en su empeño y finalmente las hallaron en un pabellón anexo al Madrid Arena. Sin hacer un recuento previo, la Policía precintó las urnas y las entregó al juez encargado del caso, Eduardo López Palop, quien tendrá que decidir qué hacer con ellas.



El magistrado tendrá que verificar, tal y como testificaron algunos asistentes a la fiesta, si la organización del evento se quedó con los tickets a medida que los jóvenes iban entrando con la presunta intención de revenderlos a otras personas, ya que no los cortaban, en contra de lo que se hace habitualmente.