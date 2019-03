Podemos e Izquierda Unida en Pamplona abren el debate de unos Sanfermines sin toros

A un mes de que comiencen las fiestas de San Fermín, se registró un incendio en una máquina elevadora de las utilizadas para el transporte del vallado y se realizaron pintadas antitaurinas, además de producirse otros daños materiales.

Estos hechos no fueron los únicos realizados en este sentido durante los últimos días, indica el Consistorio, ya que el pasado martes se tuvo conocimiento de que 13 cajetines o huecos de los utilizados para la colocación de los postes verticales del vallado aparecieron rellenos de cemento y hierros, haciendo imposible la colocación del vallado.

Con motivo de estos actos vandálicos, asumidos por un grupo del denominado Frente de Liberación Animal que pretende "sabotear e impedir los eventos que utilizan animales en Sanfermines, el Ayuntamiento vivió un debate con las formaciones políticas.

En él, según informa Navarra.com, los concejales de Podemos no mostraron su "respeto y apoyo al encierro de San Fermín", aunque no apoyan los actos vandálicos.

"Es un tema que hay que poner sobre la mesa, no queremos que las fiestas sean con encierros, mucha gente pide que no sean así. Queremos que Pamplona no sea la ciudad de los encierros, sino la ciudad de la lucha contra el machismo", declaró la edil de Podemos-Aranzadi Laura Berro, según recoge el mismo medio.

Por su parte, el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, ha afirmado que el sabotaje "no contribuye en nada al debate" sobre los toros y "lo único que hace es enconar posturas y añadir tensión".

Además, destacó que "la totalidad del pleno municipal está en contra radicalmente de este tipo de actuaciones" que "no conducen a ningún lado y que perjudica el fondo de la cuestión".

En este sentido ha indicado que "tiene que haber un debate social, en Pamplona como en el conjunto de la sociedad, sobre el ocio, sobre todo cuando se fundamenta en el sufrimiento animal".