Piden la revisión de la cadena perpetua de Cyntoia, una menor condenada por matar al hombre que iba a violarla: "Le daba igual matarme"

Con 16 años, Cyntoia se fugó de casa y acabó en manos de un proxeneta. "Le daba igual matarme; me apuntaba con armas, me decía que me desnudara, que me acostara con otras personas", revela.

Una de esas personas fue un hombre de 43 años que la llevó a su casa. Presumía de haber estado en el Ejército: "Dijo que era un gran tirador". Entonces, le enseñó varias armas y ella se sintió amenazada, así que cuando él hizo un gesto extraño ella temió por su vida.

"Pensé que quería coger un arma", recuerda. En ese momento, ella disparó.

Pese a ser menor, fue juzgada como adulta y condenada a cadena perpetua por asesinato y prostitución. Era lo que preveía el estado de Tennessee para casos como el suyo. Por eso, un profesor universitario inició en 2011 una campaña para cambiar la ley y lo consiguió.

Ahora, las menores prostituidas son tratadas como víctimas y sus condenas por delitos graves pueden ser revisadas en un plazo menor. Si Cyntoia hubiera sido juzgada con la nueva ley, su sentencia se habría revisado dentro de dos años. Pero ella no podrá optar a la libertad condicional hasta 2055.

Después de que Fox hiciera un reportaje sobre su caso, ha comenzado una campaña ya viral para pedir su liberación. Ya se han sumado artistas como Rihanna y deportistas como LeBron James. Kim Kardashian ha llegado a pedir a sus abogados que estudien el caso para ver qué se puede hacer. En principio, la única posibilidad sería una nueva reforma legal que permitiera revisar sentencias a menores anteriores a 2011.