Un pescador encontró viva y flotando en el mar a Angélica Gaitán, una mujer de 46 años que desapareció hace dos años en Colombia. Un vídeo que se ha hecho viral muestra el momento en el que el hombre se percata de la presencia de Gaitán, se acerca hasta la mujer y le tira un salvavidas.

"Señorita, ¿está bien? Está súper cansada, pero está viva, está bien. Ya te vamos a sacar, tranquila, no te preocupes", se escucha decir al hombre mientras tira de la cuerda del salvavidas. Una vez la mujer está próxima a la embarcación, el hombre la coge y la sube al barco, momento en el que Angélica Gaitán rompe a llorar.

La mujer fue trasladada al hospital, donde llegó en estado de shock. Había pasado ocho horas flotando en el agua cuando fue rescatada por el pescador, quien informó a la Policía de lo sucedido. Por su parte, los agentes, al contactar con la familia, descubrieron que la mujer llevaba dos años desaparecida.

En una entrevista en exclusiva para la emisora colombiana 'RCN', Angélica Gaitán contó su historia y explicó que el motivo por el que tuvo que desaparecer fue porque su marido la maltrataba y abusaba de ella.

"Los maltratos comenzaron en el primer embarazo, me golpeaba y abusaba violentamente de mí. En el segundo embarazo seguían los maltratos y no me pude alejar de él porque las niñas eran pequeñas. Le denuncié muchas veces, pero la Policía se lo llevaba 24 horas y luego volvía a casa y volvían las agresiones", relató la mujer.

Asimismo, Gaitán dijo que decidió marcarse tras sufrir una brutal agresión y que, como no tenía dónde ir, estuvo malviviendo en la calle durante cerca de seis meses, tras lo que encontró un centro de acogida para personas sin hogar. Y el motivo por el que tras dos años decidió lanzarse al mar, según contó, es porque creyó que "la muerte era la única solución".

Sin embargo, tras ser rescatada por el pescador, la mujer expresó: "Volví a nacer, gracias a Dios; si yo hubiese tenido una oportunidad o una ayuda no tomaría esa decisión". "Ahora estoy muy agradecida porque Dios me dio una nueva oportunidad para seguir adelante", manifestó Gaitán.