Carmen (nombre ficticio) vive una situación de angustia desde que recibiera un aviso de la Guardia Civil alertándola de que su expareja, que la maltrataba, va a salir de prisión en los próximos días.

Y es que su agresor le envió una carta amenazándola de muerte y se puso en contacto con ella varias veces a través del teléfono". "Me dijo 'yo saldré de donde estoy, pero tú no'", ha explicado en una entrevista en 'Espejo Público'.

Esta mujer, víctima de violencia machista, teme por su vida y la de sus hijas, que no cuentan con protección. "Quiero más vigilancia para mí, mis hijas y mi casa. A mí sí sí me la han puesto, pero a mis hijas no", ha explicado.

Además, han calificado su caso de riesgo alto y no máximo, lo que impide que cuente con una pareja de Policía vigilando su domicilio las 24 horas. Las únicas medidas que le han ofrecido son "un control telemático" para su agresor y "una visita de vez en cuando" por parte de algún agente.

Durante esta entrevista, ha apuntado que ha denunciado los hechos, pero le han dicho que "estamos en verano y no hay jueces ni fiscales" para atender su caso.

Asegura que desde que recibió la carta ha cambiado "sus hábitos", no va "sola a los sitios" y siempre "está con la puerta cerrada" porque teme que su agresor les pueda hacer algo a ella o a sus hijas.