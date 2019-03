El penúltimo encierro de San Sebastián de los Reyes ha contado con más de 3.000 participantes

Arrancaba uno de los encierros más vibrantes de las fiestas de San Sebastián de los Reyes. Más de 3.000 personas han participado en la carrera en la que ha habido caídas en casi todos los tramos. Un encierro rápido que ha hecho que los toros chocaran contra el vallado al tomar la curva.

Los corredores tienen que aprovechar los pocos huecos que quedan entre la manada, pero al llegar a la curva con Estafeta se vive uno de los momentos más complicados.

Los mozos frenan y los cabestros arrollan a varias personas. Los que vienen detrás no pueden sortearlos. Tras el tropiezo con los cabestros, la manada empuja a un corredor hacia el vallado. A punto está de ser empitonado una y dos veces. En total, se han contabilizado 14 heridos, ninguno por asta de toro.

Ismael García, Concejal de Festejos, comenta: "Ha sido un encierro muy peligroso. Los toros han arrollado a muchos de los toros que se encontraban aquí. Prácticamente han sido sobre todo caídas y traumatismos".

Los participantes dicen que se ha notado que había mucha gente.

"Ha venido un poco disgregada la manada y hemos aprovechado para meternos. Lo que pasa que yo, me gusta entrar con ellos en la curva, pero había tanta gente que me han ido llevando y no he podido meterme", dice un corredor.

Un minuto y 48 segundos ha durado el penúltimo encierro de este año en la 'Pamplona chica'.