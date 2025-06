Los peligros de la rabia: una enfermedad erradicada en España pero presente en 160 países

¿Por qué es importante? Aunque en España la rabia está erradicada, sí está presente en muchos países. Un hombre está en la UCI tras no tratarse durante un año y después de una mordedura de perro en Etiopia.

No le dio importancia a una mordedura de perro, cuando estaba de viaje en Etiopía. No fue ni al médico y, ahora, un año después, este hombre ha sido diagnosticado: tiene rabia.

Permanece ingresado en la UCI, en estado crítico, en un hospital valenciano. Les damos las claves de esta enfermedad que ya fue erradicada en nuestro país.

¿Cómo se transmite la rabia?

A través de las mordeduras o arañazos de animales que estén infectados. Según la OMS, la mayoría de las veces la contagian los perros. Los casos de "gatos y murciélagos son sufre anecdóticos", explica Luis Buzón, experto en enfermedades infecciosas.

¿Existen casos en España?

No. En España no hay casos desde 1978. Aquí la rabia estáerradicada, aunque no la que contraen los murciélagos.

Eso sí, la rabia sigue presente en más de 160 países. Tanto, que Buzón, experto en enfermedades infecciosas, recuerda que "en el mundo, la rabia es un problema frecuente".

¿Es obligatoria la vacuna de la rabia para ir a Etiopía?

No. Solo hay obligación de vacunarse la fiebre amarilla. El resto de vacunas, simplemente, se recomienda tenerlas.

¿Qué síntomas podríamos desarrollar con la rabia?

Los más comunes son fiebre o malestar general, pero también hay otros como "dolor de cabeza o que se te vayan las ganas de comer", según explica María Bononad, subdirectora médica IMED Valencia e IMED Colón. Pero también se puede desarrollar hidrofobia, que es miedo a agua.

¿Nos podemos vacunar a posteriori?

Sí. Es vitalmente necesario. De hecho, los expertos recomiendan vacunarse "en ese mismo momento o día en el que el perro te muerde".

Lo más importante, ante casos como este, es acudir a un centro médico de inmediato, porque la rabia puede llegar a afectar a nuestro sistema nervioso central y puede ser mortal.