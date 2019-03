Pedro, enfermo de hepatitis C: “No es justo que nos abandonen, nuestra suerte no es otra que morir”

Pedro, enfermo de hepatitis C, ya no puede esperar más, asegura que tiempo es precisamente lo que no tiene por culpa de su enfermedad. “No es justo que nos abandonen a nuestra suerte y nuestra suerte no es otra que morir. Todo es problema de dinero según ellos” lamenta.

Los médicos aseguran que el tratamiento a corto plazo de los enfermos graves sería mucho más económico. José Luis Rodríguez Agullo, hepatólogo, aclara: “Estos pacientes van a ser una carga para el sistema sanitario. Van a consumir muchos recursos y van a tener que ingresar con frecuencia. Por ello es muy importante tratarlos cuanto antes".

Algunos estudios demuestran que es posible eliminar la enfermedad para el año 2030 si se pone en marcha un plan para erradicar el virus. “La inversión que se realice hoy en estos enfermos es una inversión a corto plazo muy grande”, afirma Alberto Sánchez, presidente de la Asociación gallega de trasplantes Airiños.

Los expertos aseguran que un diagnóstico precoz es fundamental. Actualmente, entre 700.000 y 900.000 enfermos en España desconocen que se encuentran afectados por esta enfermedad.

Carmen de Madariaga, afectada por hepatitis C, cree que convivió con ella casi 5 años sin saberlo. “Yo creo, pero sin estar absolutamente segura, que me lo contagiaron por medio de una transfusión sanguínea por una operación que me tuvieron que hacer”, relata.

Enfermedades como cirrosis, cáncer hepático y un trasplante de 130.00 euros permitieron Carmen detectar su problema, mientras que detectar la enfermedad se puede hacer por medio de un simple análisis de 100 euros y evitar así, como comentan los enfermos, las 350.000 personas que mueren cada año en el mundo debido a esta enfermedad.